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İsrail harekete geçiyor! "Kuzey Kalkanı" operasyonu başlıyor

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 0:43 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 0:43

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan-Suriye sınırına korunaklı 600 sığınak inşa edilmesini içeren "Kuzey Kalkanı" operasyonu kapsamındaki planın ilk aşamasının uygulanmaya başlayacağını açıkladı.


İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı, hükümetin  onayının ve gerekli bütçenin onaylanmasının ardından, kuzey sınırındaki "Kuzey  Kalkanı" planının ilk aşamasının uygulanmaya başlanmasına karar verdi.
 
Söz konusu planın ilk aşamasının, Lübnan ve Suriye sınırlarının bir  kilometre yakınına kadarki yerleşim birimleri ve beldelere 600 sığınak inşa  edilmesini içerdiği aktarıldı.
 
İsrail, yerleşim yerlerine roket veya füze atılması durumunda  vatandaşlarının korunması için güçlendirilmiş sığınaklar inşa ediyor.
 
Haberde, İsrail'in "Kuzey Kalkanı" planının ilk aşamasının maliyetinin  103 milyon şekel (yaklaşık 30 milyon dolar) olduğu ifade edildi.
 
İsrail hükümeti, Şubat 2018'de Suriye ve Lübnan sınırlarından 20  kilometre kadar uzağındaki yerleşim birimleri ve beldelerde korunaklı sığınaklar  ve alanlar inşa edilmesi için 5 milyar şekel (yaklaşık 1,45 milyar dolar)  değerindeki planı onaylamıştı.
 
İsrail ile temmuz ayında Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında  düzenlenen saldırada ölen bir üyesi için intikam vaadinde bulunan Lübnan  Hizbullah'ı arasında son iki aydır gerginliğin tırmandığı ifade ediliyor.

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