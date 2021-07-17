18 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,1240 -0.13
USD 8,5140 -0.59 ALTIN 495,770 -1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail güçlerinden barışçıl gösteriye ses bombalı saldırı

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:49 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 23:49

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye ses bombalarıyla saldırdı.


Mahallede toplanan bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılma politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.
 
Göstericiler, söz konusu mahallelerin sakinlerine destek sloganları attı.
 
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri göstericilere ses bombasıyla saldırdı. Ses bombalarından biri yaşlı bir kişinin sırtına isabet etti.
 
İsrail yönetimi, uzun zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

ETİKETLER

İsrail Cerrah ses bombaları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.