İsrail güçleri Filistinliye ait evi yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyt Hanina'nın "Vad ed-Dem" bölgesi önce İsrail polisleri tarafından kuşatma altına alındı.

Ardından İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Velid Haddad isimli Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki Filistinli nüfusu azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Filistinlilerin ev yapmak için İsrail belediyesinden izin almasının neredeyse imkânsız olduğu şehirde, Filistinlilere ait 20 bin ev "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ve yıkım masraflarını da Filistinlilere ödetiyor.