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İsrail güçleri Filistinliye ait evi yıktı

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 14:27 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 14:27

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Beyt Hanina beldesinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyt Hanina'nın "Vad ed-Dem"  bölgesi önce İsrail polisleri tarafından kuşatma altına alındı.
 
Ardından İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Velid Haddad isimli  Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
 
Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal  altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki  Filistinli nüfusu azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.
 
Filistinlilerin ev yapmak için İsrail belediyesinden izin almasının  neredeyse imkânsız olduğu şehirde, Filistinlilere ait 20 bin ev "ruhsatsız  olduğu" gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya  bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ve yıkım masraflarını  da Filistinlilere ödetiyor.
 

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