İsrail görüntüledi! Rus savaş uçakları Suriye'de...

Haaretz gazetesinin haberine göre, iSi operatörüne ait olan Eros B isimli İsrail uydusu, Rusya’nın Suriye’deki terörist gruplara yönelik operasyonlarda kullanılan uçaklarının konuşlandırıldığı Hmeymim üssündeki birkaç hava aracının görüntüsünü çekti. Haberde, bu bu hava araçlarından ikisinin Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarına çok benzediği belirtildi.

Suriye’ye Rus hayalet uçakları Su-57’lerin konuşlandırıldığına ilişkin iddialar 21 Şubat’tan beri çeşitli haber kaynaklarında yer alıyor. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapılmış değil.

Hem hava hem kara hem de denizdeki hedeflere karşı yüksek bir saldırı gücü olan Su-57 uçaklarının, radar cihazları ile tespit edilmesi neredeyse imkansız.

Söz konusu uçakların Suriye’ye gönderilme nedenleri hakkında tartışmalar sürerken, Rus parlamenter Vladimir Gutenev de Sputnik’e demecinde, komşu ülkelerin uçaklarının Suriye’nin hava sahasını devamlı olarak ihlal edilmesi nedeniyle Su-57’lerin bu durumu kontrol altına almak için bir çeşit baskı aracı olarak Hmeymim’e konuşlandırılmış olabileceğini söylemişti.