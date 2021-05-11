İsrail Gazze'yi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İsrail'in dün gece Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi. Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistin li olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail 'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmakta

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filisten'de yaşanan olaylara ilişkin "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitterdan yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun" dedi.