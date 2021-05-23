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İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 18:20 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 18:20

Tel Aviv yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'den ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatma kararı aldı.


Walla News'te yayımlanan haberde, İsrail'in aldığı karar doğrultusunda  Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun'un "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı  belirtildi.
 
Kapıların kapatılması nedeniyle tedavi gördükleri İsrail  hastanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin ve gıda  ürünlerinin Gazze'ye girişinin ertelendiği ifade edildi.
 
Sınır kapılarını kapatma kararının "Hamas'ın kontrolündeki Gazze  Şeridi'ne yönelik politika değişikliği nedeniyle" alındığı kaydedildi.
 
Gazeteciler de alınmadı
 
Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren  saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de  İsrail engeline takıldı.
 
AA Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin  Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.
 
Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla  geri dönmek zorunda kaldı.
 
Gazetecilere bilgi veren İsrailli yetkililer, kapıların ne zaman  açılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.
 
 İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze  Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde  bulunuyor.
 
İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare  Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari  ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır  Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
 

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