İsrail-Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldürüldü

Filistinli yetkililer, İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalar sırasında bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze ’deki El Bureij kampı doğusunda yer alan sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar esnasında bir Filistin linin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen kişinin 16 yaşındaki Amir Abed Abu Masa'ad olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 3 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.