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İsrail-Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldürüldü

11 Ocak 2018 Perşembe - 19:10 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 19:10

Filistinli yetkililer, İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalar sırasında bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki El Bureij kampı doğusunda yer alan sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar esnasında bir Filistinlinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail askerleri tarafından öldürülen kişinin 16 yaşındaki Amir Abed Abu Masa'ad olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 3 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

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İsrail Filistin Filistinli öldürüldü
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