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İsrail Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

14 Ocak 2018 Pazar - 9:36 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 9:36

İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırında Hamas'a ait bir tüneli bombaladığı bildirildi.


İsrail’in Yediot Ahronot Gazetesi'nin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde Hamas'a ait bir tüneli bombaladı.
Gazze içinde ve dışında olan olayların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Bu arada Filistin emniyet kaynakları da İsrail hava kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldığını kaydetti.

Kaynaklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

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