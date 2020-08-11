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İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısını da kapatıyor

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 1:44 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 1:44

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı aldı.


İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail Savunma  Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi  gerekçesiyle  Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini  verdi.
 
Haberde, insani yardımlar ve akaryakıt dışında tüm ticari mallara  giriş engelinin bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.
 
Öte yandan adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili, AA  muhabirine verdiği bilgide, İsrail makamlarının Filistin tarafına salı gününden  itibaren Gazze'ye tüm inşaat malzemesi girişinin engellendiğinin bildirildiğini  aktardı.
 
Yetkili, sınır kapısının kapatılma sebebinin Gazze'den İsrail tarafına  yakıcı balonların fırlatılması olduğunu dile getirdi.
 
İsrail medyasına göre, İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki 5 yerleşim  bölgesine dün fırlatılan yakıcı balonlar nedeniyle 12 yangın çıktı.

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