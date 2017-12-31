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İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 2:03 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 2:13

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni hedef aldığı bildirildi.


Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş  uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine  hava saldırısı düzenledi.
 
Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana  geldiğini ifade etti.
 
 İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı  açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan  roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı  hedef alındığını belirtti.
 
 İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki  roketin, İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından  engellendiğini kaydedilmişti.
 

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İsrail Gazze saldırı
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