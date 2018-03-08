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İsrail, Filistinlilerin naaşlarının alıkonulmasını yasalaştırdı

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 3:03 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 3:03

Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarı, Knesset'te ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçerek yasalaştı


İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri  iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin  kısıtlamalar getiren tasarının, İsrail Parlamentosu Knesset'te, ikinci ve üçüncü  oylamalardan da geçerek yasalaştığı belirtildi. 
 
Kanal 10 televizyonunun haberine göre, tasarı iki oylamadan geçerek  yasalaştı.
 
Haberde, tasarıya evet ya da hayır oyu veren milletvekillerinin  sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Knesset'ten de konuyla ilgili resmi açıklama  yapılmadı.
 
Söz konusu yasa, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir  provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu  durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.
 
Yasa ayrıca, İsrail polisine, "cenazeye katılanların sayı ve  kimlikleri, cenazenin güzergahı ile kullanımı yasak olan eşyaların belirlenmesi,  belirli bir kişinin katılımının engellenmesi ile istisnai durumlarda da naaşların  defnedileceği mekanın belirlenmesi" gibi şartlar yerine getirilinceye kadar  naaşların teslimini engellemek için idari emir verme yetkisi tanıyor.
 
İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için  parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Şehit Cenazelerini Geri Alma  Milli Komisyonunun verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin  cenazeleri bulunuyor.
 

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