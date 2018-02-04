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İsrail Filistinlilere ait okulu yıktı

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 16:42 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 16:54

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir okulun iki sınıfını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.


İsrail askerlerinin, Kudüs kırsalındaki  bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki ilkokulun üçüncü ve dördüncü sınıfların  eğitim gördüğü bölümlerini yıktığını belirtildi.
 
Tanıklar, 60 öğrenciden oluşan okulun, Ebu Nuvvar'da yaşayan 700  Filistinli bedevinin tek okulu olduğunu ifade etti.
 
Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi  arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa  etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına  maruz kalıyor.
 
Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlkokulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edilmişti.  
 
Okulun tamamı hakkında tekrar yıkım kararı verilmiş, yıkım mahkeme  nihai kararını verene kadar ertelenmişti. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında  ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı  verildiğinden söz konusu sınıflar misafirhaneye taşınmıştı. 
 
İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre C bölgesi  olarak sayılan bölgede bulunan 700 kişilik Ebu Nuvvar bedevileri, İsrail'in tüm  tehditlerine ve baskılarına rağmen köylerinden ayrılmayı reddediyor. 
 
Filistinli taraflar İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen  bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut  Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını  ifade ediyor.  
 
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo  Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i  kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik  B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde  61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. 
 
İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C  bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin  vermiyor. 
 
  
 

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