Geçtiğimiz gün bir çift, gece saatlerinde İsrail Konsoloslugu’nun önünde durup, araçlarını ateşe verdi. O anları kaydeden çift daha sonra metrobüsle evlerinin yolunu tuttu. Çiftin bu eylemi Türkiye’de çok konuşuldu. bir kesim tarafındansa eleştirildi... Peki o çift neden araçlarını neden yaktı, ikili merak edillen bu sorunun yanıtını CNN TÜRK ekibinden Dilay Dilaver ve Mehmet Bulut'a anlattılar.
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İsrail'e tepki için arabalarını yaktılar! O çift konuştu!
14 Mayıs 2021 Cuma - 17:43 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 17:43