İsrail'e tepki için arabalarını yaktılar! O çift konuştu!

Geçtiğimiz gün bir çift, gece saatlerinde İsrail Konsoloslugu’nun önünde durup, araçlarını ateşe verdi. O anları kaydeden çift daha sonra metrobüsle evlerinin yolunu tuttu. Çiftin bu eylemi Türkiye’de çok konuşuldu. bir kesim tarafındansa eleştirildi... Peki o çift neden araçlarını neden yaktı, ikili merak edillen bu sorunun yanıtını CNN TÜRK ekibinden Dilay Dilaver ve Mehmet Bulut'a anlattılar.