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İsrail'e ait drone Lübnan'da düşürüldü!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 14:54

İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) İsrail'e ait bir dronun Güney Lübnan'da düşürüldüğünü açıkladı.


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