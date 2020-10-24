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İsrail Doğu Akdeniz'de bir kez daha Yunanistan'a desteğini açıkladı

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 0:48

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Tel Aviv yönetiminin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'ın yanında olduğunu yineledi.


Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu  Akdeniz'deki son gelişmeleri "kaygıyla" izlediğini belirtti.
 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların bölgedeki gerginliği  artırabileceğini iddia eden Haiat, "İsrail, deniz yetki alanı konusunda  Yunanistan'a tam desteğinin ve güçlü dayanışmasını ifade etmenin yanı sıra bu  hakları ihlal etmeye yönelik her türlü girişime de karşı olduğunu yineliyor."  ifadelerini kullandı.
 
İsrail'in Atina Büyükelçiliğinden ve Haiat tarafından ağustos ayında  yapılan benzer yazılı açıklamalarda da Tel Aviv'in Doğu Akdeniz konusunda  Yunanistan'ı desteklediği dile getirilmişti.

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