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İsrail'den uluslararası kuruluş temsilcilerine yasak

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 21:37 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 21:39

İsrail hükümeti tarafından, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle uluslararası 20 kuruluşun temsilcisinin ülkeye girişi yasaklandı.


 İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 11'i  Avrupa, 6'sı da ABD'den olmak üzere uluslararası 20 kuruluşun temsilcisinin  ülkeye girişine yasak getirdi.
 
 Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı  Gilad Erdan yaptığı açıklamada, savunmadan saldırıya geçtiklerini belirterek,  "Boykot çağrısı yapan kuruluşlar bilmelidir ki İsrail devleti bu kuruluşların  topraklarına girmesine ve vatandaşlarına zarar vermesine izin vermeyecektir.”  ifadelerini kullandı.
 
Söz konusu kuruluşların, İsrail’in uluslararası camiadaki meşruiyetine  darbe vurmak için spekülatif haberlere yer verdiğini ileri süren Erdan, bunların  sürekli İsrail’i boykot ettiğini ve farklı ülkelerdeki kuruluşlara da baskı  uyguladığını iddia etti.
 
 İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığının listesinde isimleri bulunan  kuruluşlar arasında, Fransa’daki Filistin ile Dayanışma Derneği, İngiltere'den  “War on Want” derneği, BDS’nin İtalya ve Fransa şubeleri, Avrupa Koordinasyon  Konseyi, Aksa Dostları ve İrlanda ile Dayanışma Platformu, ABD’den Hizmet için  Amerikan Dostları Komitesi, Filistin için Amerikalı Müslümanlar, Barış için  Yahudi Sesi, Filistin’de Adalet için Milli Öğrenciler, Pembe Sembol ve Filistin  Hakları için Amerika Platformu gibi örgütler yer alıyor.
 
Ayrıca İsveç’teki Filistin ile Dayanışma Derneği, Londra Filistin ile  Dayanışma Platformu ile Norveç’teki Filistin Komitesinin yer aldığı listede,  BDS'nin Şili ve Güney Afrika’daki şubeleri de bulunuyor.
 
Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan  "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi", uluslararası alanda İsrail'in  ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi bakımdan boykot edilmesine öncülük ediyor.
 
 İsrail, BDS’yi stratejik bir tehdit olarak görüyor, buraya bağlı  aktivistleri anti-Semitist olarak suçluyor ve boykot çağrısında bulunan bu  kişileri sınır dışı ediyor.
 
  İsrail Parlamentosu (Knesset) da Mart 2017’de, İsrail'i boykot etme  çağrısı yapanlara giriş vizesi verilmemesini öngören "boykot" yasasını  onaylamıştı.
 
  
 

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İsrail Filistin yasak
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