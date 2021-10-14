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İsrail'den Suriye'deki Palmira bölgesine hava saldırısı

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 1:22 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 1:22

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus iline bağlı Palmira (Tedmur) bölgesindeki askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.


Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki  askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 23.34'te ülkenin  orta kesimindeki Humus kırsalındaki Palmira bölgesine hava saldırısı  düzenlediğini iddia etti.
 
İsrail'in saldırıyı Irak-Ürdün-Suriye üçgenindeki Tenf bölgesi  yönünden gerçekleştirdiği öne sürülen haberde, "Palmira'daki iletişim kulesi ile  çevresindeki bölgelerin hedef alındığı hava saldırısında maddi hasar oluştu."  ifadesine yer verildi.
 
Haberde, saldırıda 1 rejim unsurunun öldüğü, 3'ünün de yaralandığı  ileri sürüldü.
 
Humus ve kırsalında rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim  Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar  bulunuyor.
 
Bu arada, İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama  yapılmadı.
 
Esed rejimi, İsrail'in, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3  Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin  güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9  Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta  Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de  de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini  öne sürmüştü.
 
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman  İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar  düzenliyor.

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Beşşar Esed İsrail Humus
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