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İsrail'den şoke eden saldırı

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 14:49 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 14:49

İsrail'e ait tarım uçakları, Gazze sınırındaki arazilere içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladı.


Filistin Tarım Bakanlığı'nda Toprak ve Sulama Müdürü Nizar el-Vahidi,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze sınırındaki tarım  arazilerine kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladığını ve Gazze'nin kuzeyine doğru  ilerlediğini söyledi.
 
"Bu ilaçlar, mahsullerin telef olmasına neden oluyor, toprağa zarar  veriyor." diyen Vahidi, ilaçların içeriğinin bilinmediğini, bakanlığın içeriği  araştırabilmek için gerekli imkanlara da sahip olmadığını kaydetti.
 
Vahidi, "İsrail, içeriği ne olursa olsun Filistinlilerin tarım  arazilerine ilaç püskürtemez. Böyle bir hakkı yok." ifadelerini kullandı.
 
İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'in bu uygulamayla sınırı  daha iyi gözetleyebilmek için otları yok etmeyi hedeflediğini aktarıyor.
 
Tarım Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze sınırına  püskürtülen bu ilaçlar nedeniyle son iki yılda tarım sektörünün büyük zarar  gördüğünü bildirmişti.
 
  

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