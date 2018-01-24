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İsrail'den şok karar! O şairin eserleri yasaklandı

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 3:52 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 3:53

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, ordu radyosuna 16 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdiği bildirildi.


İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Liberman, Filistinli  Temimi ile dayanışma içinde olduğunu gösteren Geffen'in şarkı ve şiirlerinin  yayımlanmaması, onunla röportaj yapılmaması talimatı verdi.
 
İsrail hükümetinin Hukuk Müsteşarı Avichai Mandelbli ise Liberman'ın  talimatını "radyo yayınının içeriğine müdahale" olarak nitelendirdi.
 
Mandelbli, Savunma Bakanının böyle bir yetkisinin olmadığını kaydetti.
 
Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen, sosyal paylaşım sitesi  Instagram hesabından yayımladığı bir şiirle Ahed et-Temimi'ye destek veren  tutumunu ortaya koymuştu.
 
İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta  ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
 
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
 

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İsrail Filistinli cesur kız eserleri yasaklandı
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