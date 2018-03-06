İsrail'den Şeyh Salah'ın tahliye talebine ret

Filistinli liderin avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salah'ın tahliye edilip yargılama işlemleri tamamlanana kadar ev hapsinde tutulması talebinin Hayfa Sulh Mahkemesi tarafından geri çevrildiğini söyledi.

Zabarka, "Mahkeme, Salah'ın evinin bulunduğu Ummul Fehm dışında başka bir yer önermemizi istedi. Ayrıca halk ile görüşmesi ve basınla iletişim kurmasının da yasaklanacağını belirtti." dedi.

Mahkemenin kararını "çok kötü" şeklinde değerlendiren Zabarka, bununla birlikte kararı görüşüp cevap vereceklerini aktardı.

Avukat Zabarka, ayrıca İsrail tarafının verdiği tepkilerin, gözaltı kararının siyasi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi son olarak Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.