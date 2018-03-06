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İsrail'den Şeyh Salah'ın tahliye talebine ret

06 Mart 2018 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 15:00

İsrail mahkemesinin, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın tahliye talebini reddettiği bildirildi.


Filistinli liderin avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Salah'ın  tahliye edilip yargılama işlemleri tamamlanana kadar ev  hapsinde tutulması talebinin Hayfa Sulh Mahkemesi tarafından geri çevrildiğini  söyledi.
 
Zabarka, "Mahkeme, Salah'ın evinin bulunduğu Ummul Fehm dışında başka  bir yer önermemizi istedi. Ayrıca halk ile görüşmesi ve basınla iletişim  kurmasının da yasaklanacağını belirtti." dedi.
 
Mahkemenin kararını "çok kötü" şeklinde değerlendiren Zabarka, bununla  birlikte kararı görüşüp cevap vereceklerini aktardı.
 
Avukat Zabarka, ayrıca İsrail tarafının verdiği tepkilerin, gözaltı  kararının siyasi olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
 
1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Salah, İsrail polisinin 15  Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı.  İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin  faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
 
İsrail mahkemesi son olarak Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki  duruşmanın yapılacağı 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar vermişti.
 
İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te  Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle  "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.
 
  
 
 

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