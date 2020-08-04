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İsrail'den Şam'ın güneyindeki rejim ordusu hedeflerine saldırı

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 0:20 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 0:20

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı düzenledi.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı  yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, dün işgal  altındaki Golan Tepeleri’nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine  karşılık olarak Suriye’nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurdu.
 
Adraee, saldırıda, rejim ordusuna ait komuta merkezleri, askeri üsler,  karadan havaya füze rampaları ile gözetleme ve istihbarat noktalarının  vurulduğunu belirtti.
 
İsrail’in kendisine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam  edeceğine vurgu yapan Adraee, Beşşar Esed rejiminin Suriye topraklarından  İsrail’e yönelik yapılan eylemlerden sorumlu tutulduğunu kaydetti.
 
Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA, hava savunma  sistemlerinin Şam’ın güneybatı kırsalına düzenlenen saldırılara karşılık  verdiğini iddia etti.
 
İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, dün gece 4 kişilik bir grubun Suriye-İsrail sınırından geçerek İsrail  hedeflerine saldırı düzenlemeye kalkıştığını, grup üyelerinin öldürüldüğünü  belirtmişti.
 
Zilberman, söz konusu grubun hangi tarafa mensup olduğunu  belirtmezken, İsrail’in saldırıya karşılık verebileceğini ifade etmişti.
 
İsrail'in Suriye'ye saldırıları
 
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve  Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli  Hizbullah güçlerine ve Esed rejimine ait askeri noktalara saldırılar  düzenliyor.
 
Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de Esed rejimi  ve Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu  iddia ediyor.
 
İsrail ilk kez 2019’un sonlarında, Suriye'deki İran hedeflerine  yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.
 

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İsrail Şam saldırı
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