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İsrail'den Lübnan'a havanlı saldırı!

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 16:52

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı ve ardından Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurdu.


İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı  yazılı açıklamada, “Az önce Cebel Rus (Güney Lübnan) bölgesinde bir güvenlik  olayı meydana gelmiştir.” ifadesini kullandı.
 
Olayın araştırıldığını belirten Adraee, ordunun bölgede yaşayan İsrail  vatandaşlarına evlerinde kalma, gerekmedikçe araç kullanımından kaçınma talimatı  verdiğini ve açık alanlardaki her tür tarımsal faaliyet ile turistik gezileri  yasakladığını kaydetti.
 
Adraee, olaya ilişkin ayrıntı vermezken İsrail basınında yer alan  haberlerde, Hizbullah güçlerinin sınırda İsrail zırhlısını hedef almaya çalıştığı  öne sürüldü.
 
Olayın hemen ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki  Kafarşuba bölgesini bir süreliğine havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.
 
Bazı evlerin zarar gördüğü saldırılarda şu ana kadar can kaybı  olmadığı belirtiliyor.
 
Lübnan-İsrail sınır bölgesinde halihazırda sükunetin hakim olduğu  gözetleniyor.
 
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda  yaptığı konuşmada, “Kuzey sınırlarımızda yaşananları takip ediyoruz. Politikamız  açıktır. İran’ın Suriye sınırımızda askeri konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz.”  dedi.
 
İsrail’e karşı Lübnan ve Suriye topraklarından yapılacak her türlü  saldırıdan bu ülkelerin yönetimlerinin sorumlu olacağı uyarısında bulunan  Netanyahu, İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.
 
 
Hizbullah'tan misilleme
Bu arada Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine  saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
Son gelişmelerin, İsrail ordusunun, Lübnan Hizbullah örgütünün  misilleme saldırılarını öngörerek kuzey sınırlarında teyakkuza geçtiği bir  zamanda gelmesi dikkati çekti.
 
Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20  Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.
 
Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv  yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
 
 
 

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İsrail Lübnan havan
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