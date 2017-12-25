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İsrail'den Kudüs’te 300 bin yeni konut planı

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 17:27

Hamas Hareketi, İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın "Hükümet Kudüs'te 300 bin konut inşa edecek." şeklindeki açıklamalarını kınadı.


Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı  açıklamada, "Bu yerleşim planı, toprağa ve Filistin insanına karşı sürekli devam  eden bir saldırı planıdır." denildi.
 
İsrail'in Filistin topraklarını işgal politikalarını sürdürdüğünü  söyleyen Kasım, "Filistin insanını göçe zorluyorlar ve dünyanın çeşitli  yerlerinden getirtilen insanlara yerleşim birimleri inşa ediliyor." ifadelerini  kullandı.
 
Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, İsrail'in iştahını  daha da kabarttı, İsrail'i Filistinlilerin topraklarına el koymak için daha  açgözlü hale getirdi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
 
İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, dün İsrail 10  televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'e 300 bin konut inşası  planladığını duyurmuştu. Galant'a göre İsrail hükümeti, 20 yıl içinde yüzde 20  ile 30'u Kudüs'te olmak üzere toplam 1 milyon konut inşa etmeyi planlıyor.
 
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın  toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD  Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.
 
Netanyahu hükümeti, son dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi  yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.
 
İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı  Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade  ediliyor.
 
Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon,  Doğu Kudüs'tekilerde 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in  Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı  istediği belirtiliyor.
 
  
 
 
 
 

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