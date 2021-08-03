İsrail'den İran'a yeni tehdit!

Bennett, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığını ziyaretinde 29 Temmuz 'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu saldırıyla ilgili İran 'ı suçlayan Bennett, "İran'ın gemiye saldırısının hemen ardından istihbaratımızı ABD İngiltere ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla paylaştık. Olayın arkasında kimin olduğuna dair kimsenin şüphesi olmasa da emin olunması için somut deliller sunduk." ifadelerini kullandı.

Bennett, açıklamalarıyla Tahran yönetimine gözdağı vererek, şöyle devam etti:

"Gemi ve İran konusunda dünyayı bir araya getirmek için çalışıyoruz ama aynı zamanda yalnız hareket etmeyi de biliyoruz. İranlılar, Tahran'da barış içinde oturmanın ve oradan tüm Orta Doğu'yu yakmanın imkansız olduğunu anlamalı. Bitti."

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya 'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.