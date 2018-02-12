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İsrail'den İran'a "uyarı" mesajları

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 5:42 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 5:42

Tel Aviv yönetiminin, Avrupa ülkeleri aracılığıyla İran'a, Lübnan ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili ciddi uyarılar içeren mesajlar gönderdiği belirtildi.


İsrail Kanal 10 televizyonunun İsrailli ve Avrupalı diplomatik  kaynaklara dayandırdığı haberde, mesajların Almanya, İngiltere ve Fransa  aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile müsteşarına iletildiği, söz  konusu mesajlarda Lübnan'da füze ve silah fabrikası, Suriye'de ise askeri üs  kurulmasıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.
 
Haberde, Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden  Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta önce İran'ın Paris  Büyükelçisi Ebu'l Kasım Delfi'yi çağırdığı, Riviere'nin çarşamba günü de üst  düzey bir İranlı yetkiliyi çağırarak, İsrail'in mesajını ilettiği ifade edildi. 
 
İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan  "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef  alındığı ve bir F-16'nın düştüğü bildirilmişti.

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İsrail İran uyarı mesajları
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