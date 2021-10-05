İsrail'den İran'a Karabağ tepkisi: Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler

Başkent Moskova 'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran 'ın, İsrail 'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

"MARSLILARIN DA ORADA BULUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRLER"

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.