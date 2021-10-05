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İsrail'den İran'a Karabağ tepkisi: Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 21:51 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 21:51

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi. Zvi açıklamasında, "İranlılar fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.


Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.
 
"MARSLILARIN DA ORADA BULUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRLER"
Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.
 
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü. 
 
 

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