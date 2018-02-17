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İsrail'den Gazze'ye saldırı!

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 23:49 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 23:49

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.


Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş  uçakları Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye  saldırı düzenledi.
 
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
 
İsrail ordusundan yapılan açıklamada "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör  hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen  bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor.  İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri  kullanıldı.
 
İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi  yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin  yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus  kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla  saldırı düzenlediği belirtilmişti.
 

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