İsrail'den Gazze'ye saldırı!

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze 'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye saldırı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas 'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği belirtilmişti.