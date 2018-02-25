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İsrail'den Gazze'de balıkçılara saldırı

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 21:30 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 21:30

İsrail askerlerinin, Gazze sahilinde avlanan 3 Filistinli balıkçıya ateş açması sonucu 1 balıkçının öldüğü, 2'sini yaralandığı bildirildi.


İsrail kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, Gazze sahilinde  avlanan Filistinli balıkçılara ateş açıldığı, 1 balıkçının hayatını kaybettiği,  2'sinin yaralandığı belirtildi.
 
Yaralı balıkçıların Askalan kentinde hastaneye kaldırıldığı ifade  edildi.
 
Olayda 2 İsrail askerinin de hafif yaralandığı aktarılırken, yaralanma  sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
 
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo  Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan  Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak  İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
 
Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50  bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor. 
 

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