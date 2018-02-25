İsrail'den Gazze'de balıkçılara saldırı

İsrail kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, Gazze sahilinde avlanan Filistin li balıkçılara ateş açıldığı, 1 balıkçının hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı balıkçıların Askalan kentinde hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayda 2 İsrail askerinin de hafif yaralandığı aktarılırken, yaralanma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.