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İsrail'den Filistin'e şoke eden övgü!

13 Şubat 2018 Salı - 15:15 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:15

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Filistin güvenlik birimlerinin övgüyü hak ettiğini, güvenlik iş birliğinin iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyledi.


İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şemona kentine düzenlediği ziyaret  sırasında konuşan Liberman, dün iki İsrail askerinin yanlışlıkla girdiği Batı  Şeria'nın Cenin kentindeki olaylardan çıkarılmasına yardım eden Filistinli  güvenlik birimlerini övdü.
 
Liberman, "Filistinli güvenlik birimleri ve güvenlik koordinasyonu iyi sözleri hak ediyor. Güvenlik iş birliğinin ortak çıkar olduğunu Filistinliler de  biliyor. Bu yüzden (iş birliğini) korumak için çalışıyoruz." dedi.
 
İsrail askerinin silahını teslim ettiler
 
Cenin'deki olaylar sırasında Filistinlilerin İsrail askerinden aldığı  silahın Filistin güvenlik birimleri tarafından iade edildiği bilgisini veren  Liberman, "Silahın bu sabah bize teslim edilmiş olması, sahada derin bir güvenlik  iş birliği olduğuna işaret ediyor. Umarım ki bu korunur." ifadelerini kullandı.
 
 Oslo Anlaşması çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın A  bölgesinde güvenlik Filistin birimlerince sağlanıyor. Filistin yönetimine bağlı  güvenlik birimleri, bazı siyasi gruplar tarafından zaman zaman "İsrail'in  güvenlik taşeronluğunu" yapmakla eleştiriliyor.
 
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo  Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde  18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde  21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e  devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e  bırakılmıştı.
 
   
 

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