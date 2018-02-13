İsrail'den Filistin'e şoke eden övgü!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Filistin güvenlik birimlerinin övgüyü hak ettiğini, güvenlik iş birliğinin iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyledi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şemona kentine düzenlediği ziyaret sırasında konuşan Liberman, dün iki İsrail askerinin yanlışlıkla girdiği Batı Şeria'nın Cenin kentindeki olaylardan çıkarılmasına yardım eden Filistin li güvenlik birimlerini övdü.

Liberman, "Filistinli güvenlik birimleri ve güvenlik koordinasyonu iyi sözleri hak ediyor. Güvenlik iş birliğinin ortak çıkar olduğunu Filistinliler de biliyor. Bu yüzden (iş birliğini) korumak için çalışıyoruz." dedi.

İsrail askerinin silahını teslim ettiler

Cenin'deki olaylar sırasında Filistinlilerin İsrail askerinden aldığı silahın Filistin güvenlik birimleri tarafından iade edildiği bilgisini veren Liberman, "Silahın bu sabah bize teslim edilmiş olması, sahada derin bir güvenlik iş birliği olduğuna işaret ediyor. Umarım ki bu korunur." ifadelerini kullandı.

Oslo Anlaşması çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria 'nın A bölgesinde güvenlik Filistin birimlerince sağlanıyor. Filistin yönetimine bağlı güvenlik birimleri, bazı siyasi gruplar tarafından zaman zaman "İsrail'in güvenlik taşeronluğunu" yapmakla eleştiriliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.