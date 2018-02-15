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İsrail'den Esad'a sert uyarı!

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 14:31

İsrail, Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahların etkisinin topraklarına ulaşması halinde "en sert şekilde" karşılık vereceğini açıkladı


Suriye'de Beşar Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahların topraklarına ulaşmasından endişe eden İsrail'in, bunun gerçekleşmesi halinde Suriye rejimine "en sert biçimde karşılık vereceği" bildirildi.
 
İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerdeki 15 büyükelçiliğine, Esed rejiminin İsrail sınırı yakınlarında kimyasal silah kullanması ve bu silahların etkilerinin İsrail topraklarına ulaşmasından endişe duyduğunu bildirdi.
 
Büyükelçilere gönderilen mesajda, bulundukları ülkedeki en üst düzey karar alıcılara, kimyasal saldırıların İsrail'e ulaşması durumunda "Bunun, İsrail'in mümkün olan en sert biçimde karşılık vermesini gerektireceği" mesajının iletilmesi talep edildi.
 
"İran'ın Hizbullah terör örgütüne desteğini kesmesi" yönünde yaptıkları çağrıları uluslararası topluma hatırlatmalarını büyükelçilerden isteyen İsrail Dışişleri Bakanlığı, ayrıca elçilere "İran'ın Suriye'deki yayılmacılığına karşı İsrail'in harekete geçme arzusunun yeterince ciddiye alınmadığını" aktarmaları çağrısını yaptı.
 
İsrail ordusu, bir süre önce Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 düşürülmüştü.

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