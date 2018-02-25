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İsrail'den Batı Şeria'da 350 yasa dışı konuta onay

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 20:21 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 20:21

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Netiv Ha'avot Yahudi yerleşim birimine ek 350 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı bildirildi.


İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, bakanlar kurulunun  bugünkü toplantısında konuşan İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın  Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminin bir  parçası sayılan Netiv Ha'avot mahallesine 350 yeni konutun inşa edilmesini  onayladı.
 
Haberde Netanyahu'nun, "Netiv Ha'avotlular çok uzun zamandır  bekliyorlardı." sözlerine yer verildi.
 
Hükümetin ayrıca, daha önce İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından  Filistinlilerin özel mülkü üzerine inşa edildiği gerekçesiyle evlerinden  çıkarılmasına karar verilen 15 Yahudi aile için de geçici konut inşa edilmesini  onayladığı kaydedildi.
 
İsrail'in kanal 7 televizyonunun haberinde ise Netanyahu'nun, işgal  altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Har Brakha  Yahudi yerleşim birimine 800 yeni konutun inşa edilmesi için fizibilite  çalışmalarına başlama talimatı verdiği bildirildi.
 
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967  sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve  Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan  2014'te durmuştu.
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal  altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail,  Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
 
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de  Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
 
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131,  Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi  kurduğu ifade ediliyor.
 
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te  220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin  sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm  Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
 

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