19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.106 1.27 EURO 8,7450 -0.68
USD 7,3270 -0.63 ALTIN 470,170 -0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail'den BAE'ye ilk darbe! 'Onlara F-35 satmayın'

DHA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:20 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 16:20

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmasının ardından BAE'ye ilk darbe yine Tel Aviv yönetiminden geldi. ABD'ye çağrıda bulunan İsrail; "BAE'ye F-35 satmayın" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta duyurduğu  İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından, BAE ile İsrail arasında ilk kriz yaşandı.
 
NETANYAHU BAE'NİN SAVAŞ UÇAĞI ALMASINA KARŞI
 
İsrail'in en büyük gazetelerinden Haaretz'in hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye gelişmiş teknolojik donanım satışını kabul ettiği ama ABD savaş uçaklarının BAE'ye satışına karşı olduğu vurgulandı. Haberde İsrail'in, Ortadoğu'da gelişmiş ABD savaş uçaklarına sahip tek ülke olarak kalmayı istediği belirtildi.
 

ETİKETLER

ABD İsrail Birleşik Arap Emirlikleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.