İsrail'den BAE'ye ilk darbe! 'Onlara F-35 satmayın'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmasının ardından BAE'ye ilk darbe yine Tel Aviv yönetiminden geldi. ABD'ye çağrıda bulunan İsrail; "BAE'ye F-35 satmayın" dedi.

