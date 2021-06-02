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İsrail'de Netahyahu'ya karşı koalisyon kararı!

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 23:33 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 23:33

İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı


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İsrail Netanyahu koalisyon
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