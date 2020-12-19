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İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 21:50 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 21:50

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.


İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan  kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Netanyahu'ya ardından da  Edelstein'e yapıldı.
 
Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın  sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.
 
Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı  olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık  Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.
 
İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı  alınması için anlaşmaya varmıştı.

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