İsrail'de ikinci dalga şoku! Vaka sayısı 40 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 365'e ulaştığı, 1578 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 40 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 183'nün durumunun ağır olduğu, 19 bin 395 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 20 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 20 bin 872'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.