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İsrail'de aşırı sağcı Naftali Bennett dönemi: Çok Arap öldürdüm bence bunda hiç sorun yok...
Son dakika haberine göre; İsrail'deki siyasi kriz koalisyon anlaşmasıyla sona erdi. Anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl başbakanlık koltuğunda oturacak Naftali Bennett, Netanyahu'dan bile ileri seviyedeki Arap ve Filistinli karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Önümüzdeki sürecin izlerini Bennett'ın geçmişteki konuşmalarında aradık