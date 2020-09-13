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İsrail'de artan vakalar nedeniyle yeniden karantina kararı alındı

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 21:42 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 21:42

İsrail yönetimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.


Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 salgınında  ikinci dalganın etkisine giren ülkede 18 Eylül'de yerel saatle 14.00'te  başlayacak karantina 3 hafta sürecek.
 
İbrani takvimine göre 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşına (Roş Aşana  Bayramı) denk gelmesi dolayısıyla tartışmalara neden olan genel karantina  kapsamında halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşması yasaklandı.
 
Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki  işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak.
 
Başbakan Binyamin Netanyahu, karantina kararının İsrailliler ve ülke  ekonomisine "ağır bedeli"nin olacağını ancak vakalardaki artışı durdurmak için bu  adımın atıldığını söyledi.
 
İskan Bakanı Yaakov Litzman, karantina uygulamasının Roş Aşana'ya denk  getirilmesine tepki olarak bugün görevinden istifa etmişti.
 
İsrail'de günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesinin ardından  mayıs ayında Kovid-19 tedbirlerinin birçoğu kaldırılmıştı.
 
Temmuzda salgında ikinci dalganın etkisine giren ülkede günlük vaka  sayısı 4 bini aşmıştı.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında  vaka sayısı 153 bini geçerken 1108 kişi hayatını kaybetti.
 

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