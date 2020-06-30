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İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 12:59 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 12:59

İsrail'de son 24 saatte 714 yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi  konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 320'ye ulaştığı ifade edilerek  714 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 24 bin 688'e  yükseldiği kaydedildi.
 
Böylece Kovid-19 salgınında 2'nci dalganın etkisine giren İsrail'de 2  Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı tespit edilmiş oldu.  Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 17 bin 272 kişinin  ise iyileştiği aktarıldı.
 
Aktif vaka sayısı 7 bini geçti
Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki  artışla 7 bin 96'ya yükseldi.
 
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine  Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
 
Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış,  alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler  tekrar açılmıştı.
 

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İsrail corona virüs
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