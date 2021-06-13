İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Netanyahu yerine seçilen Yamina lideri Naftali Bennett, Ağustos 2023'e kadar ülkenin yeni başbakanı olacak.

Bennett, ülkedeki bölünmeleri ortadan kaldırma ve normalleşme adına bir yol haritası çizme sözü veriyor. Ancak Bennett’in farklı siyasi eğilimlerden 8 partinin iktidardaki uyumunu nasıl gerçekleştireceği sorusu, en önemli engel olarak görülüyor.

Fazla sandalye sayısı olmayan Arap partisinin, koalisyona katılımı ülke siyaset tarihinde bir ilki teşkil ediyor. Bir partinin bile ortaklıktan çıkması koalisyon hükümetinin sonu anlamına gelecek. Bu yüzden, koalisyon ortaklarını önümüzdeki günler ve haftalarda oldukça zor günler bekliyor.

Koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli parlamentoda çok az bir farklı çoğunluğu sağlayabiliyor. Hükümette yer alacak 8 partinin imzasının ardından koalisyon anlaşması yasal sürenin sona ermesine saatlere kala cuma günü İsrail Meclisi’ne sundu.

Farklı siyasi düşüncelere sahip bu 8 partinin tek ortak düşüncesi yolsuzluk suçlamaları yüzünden yargılanan Netehyahu’nun koltuğu bırakması.

Bu partilerin, siyasi farklılıklarını bir tarafa bırakarak, bütün seçmenler tarafından kabul edilebilecek mütevazi bir yönetim politikası üzerinde uzlaşması bekleniyor.

Bu partileri bekleyen en önemli sınav, bütçenin onaylanması. Ekonomik reformlar ve alt yapı yatırımları aha sonra gündeme gelecek.

Yamina lideri Naftali Bennett, Ağustos 2023'e kadar ülkenin yeni başbakanı olacak. Bennett'in ardından başbakanlık koltuğuna Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid oturacak ve Kasım 2025'e kadar bu görevi sürdürecek.

NETANYAHU GERİ GELİR Mİ?

İktidarı bırakacak olan 71 yaşındaki Netanyahu’nun emekli olup, sessiz bir emeklilik hayatı yaşayacağına ise kimse inanmıyor.

Netanyahu’nun, muhalefette iktidarı yıpratıp tekrar başbakanlık koltuğuna oturmak için mücadele edeceğine ise herkes kesin gözüyle bakıyor.

Bununla birlikte yargılandığı davalar Netanyahu için şu anda en büyük baş ağrısı teşkil eden konuların başında geliyor. Netanyahu ayrıca partisi içinde yaşanan görüş ayrılıkları yüzünden başı dertte.