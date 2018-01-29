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İsrail Cumhurbaşkanı Yunanistan'da

DHA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 11:08

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleytherios Venizelos Havaalanı'nda karşılanan Rivlin Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşecek.


İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti kapsamında güvenlik tedbirleri gereği Rivlin'in geçtiği yollar trafiğe kapatılırken, Syntagma Meydanı'nda bulunan otelinin etrafı polis çemberine alındı. 
 
Yunanistan ziyareti kapsamında Rivlin, Cumhurbaşkanlık Konağı'nda Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldikten sonra Maksimu Konağı'nda Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek.
 
 
Rivlin ayrıca Selanik'te kurulacak olan Holokost Müzesi'nin temel taşını koymak üzere Salı günü Başbakan Aleksis Çipras eşliğinde Selanike gidecek ve Çarşamba günü ise Yunanistan'ın Pire kentinde yer alan Pire Üniversitesi'nin fahri profesörü ilan edilecek.
 

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