İsrail böyle cezalandırdı! Kentlere giriş yasak

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana gösteriler düzenleyen Filistinlileri, Batı Şeria'daki kentlerin girişlerini kapatarak cezalandırıyor. Gösterileri bahane eden İsrail güçleri, yaklaşık iki haftadan bu yana Ramallah ve El-Bira kentlerinin girişini kapalı tutuyor.

Bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığı "Filistin kent ve beldelerinin girişlerini kapatma siyaseti" ile İsrail , gösterilere son vermeleri konusunda Filistin liler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

İsrail, Ramallah 'ın girişindeki Beyt Eyl kontrol noktasını 23 Aralık 2017'de kapattı. İsrail'in bu kararını Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak"

Mordechai, Ramallah kentinin girişinde devam eden olaylar nedeniyle Beyt Eyl kontrol noktasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık top, Filistinlilerin sahasında ve denklem net. Sükunet, durumu eski haline döndürecektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak."

Bu açıklamanın ardından bir hafta kapalı kalan Beyt Eyl kontrol noktası pazar günü yeniden açıldı ancak bunun geçici bir durum olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Toprak dökerek kapattılar

İsrail ordusu Ramallah kentinin batısındaki Deyr Nizam beldesinin girişini de olayları bahane ederek geçen pazar günü kapattı.

Safi et-Temimi isimli Filistinli aktivist, askeri araçlarla Deyr Nizam beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, beldenin girişini toprak dökerek kapattığını söyledi.

İsrail ordusu geçen cumartesi günü de Nablus'un güneyindeki Beyta ve El-Mezrea eş-Şarkiyye beldelerinin girişlerini kapattı.

Gösterilerde 16 Filistinli şehit oldu

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria 'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerlerinin bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 16 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralanmıştı.