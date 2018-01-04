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İsrail böyle cezalandırdı! Kentlere giriş yasak

04 Ocak 2018 Perşembe - 13:53 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 13:53

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana gösteriler düzenleyen Filistinlileri, Batı Şeria'daki kentlerin girişlerini kapatarak cezalandırıyor. Gösterileri bahane eden İsrail güçleri, yaklaşık iki haftadan bu yana Ramallah ve El-Bira kentlerinin girişini kapalı tutuyor.


Bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığı "Filistin kent ve  beldelerinin girişlerini kapatma siyaseti" ile İsrail, gösterilere son vermeleri  konusunda Filistinliler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.
 
İsrail, Ramallah'ın girişindeki Beyt Eyl kontrol noktasını 23 Aralık  2017'de kapattı. İsrail'in bu kararını Filistin Topraklarındaki Hükümet  Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, resmi  Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
 
"Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak"
 
Mordechai, Ramallah kentinin girişinde devam eden olaylar nedeniyle  Beyt Eyl kontrol noktasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirttiği  açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Artık top, Filistinlilerin sahasında ve denklem net. Sükunet, durumu  eski haline döndürecektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı  kalacak."
 
Bu açıklamanın ardından bir hafta kapalı kalan Beyt Eyl kontrol  noktası pazar günü yeniden açıldı ancak bunun geçici bir durum olup olmadığı  henüz bilinmiyor.
 
 
Toprak dökerek kapattılar
 
İsrail ordusu Ramallah kentinin batısındaki Deyr Nizam beldesinin  girişini de olayları bahane ederek geçen pazar günü kapattı.
 
Safi et-Temimi isimli Filistinli aktivist, askeri araçlarla Deyr Nizam  beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, beldenin girişini toprak dökerek  kapattığını söyledi.
 
İsrail ordusu geçen cumartesi günü de Nablus'un güneyindeki Beyta ve  El-Mezrea eş-Şarkiyye beldelerinin girişlerini kapattı.
 
 
 
Gösterilerde 16 Filistinli şehit oldu
 
Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana,  başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde  ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.
 
İsrail askerlerinin bu gösterilere,  gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 16 Filistinli  şehit olurken yüzlercesi de yaralanmıştı.
 
Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını  eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin  tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser  kalmıştı.
 
  
 
  

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