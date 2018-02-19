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İsrail Başbakanı'na ifade şoku

19 Şubat 2018 Pazartesi - 13:22 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 13:26

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "lehte yayın yapması karşılığında medya şirketine imtiyazlar sağladığı" yönündeki suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında ifadeye çağrılabileceği gündeme geldi.


İsrail basınında çıkan haberlere göre, polis Başbakan Netanyahu'yu  "lehte yayın yapması karşılığı medya şirketine imtiyazlar sağladığı" yönünde  suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosyada ifade vermeye çağırabilir.
 
 
Haberlerde ayrıca, aralarında Netanyahu'nun eski basın danışmanı,  Başbakan'a yakın bir isim ve Bezeq medya şirketinin iki çalışanının da bulunduğu,  dört kişi hakkında 5 günlük gözaltı kararı verildiği belirtildi.
 
Öte yandan soruşturmaya yayın yasağının getirildiği ve dün gözaltına  alınan isimlerin duruşmalarının kapalı kapılar arkasında gerçekleştirildiği  kaydedildi.
 
İsrail polisi, "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul  Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'in yayın organlarından bir internet sitesinde  Netanyahu lehine yayın yapması karşılığında elde ettiği imtiyazlara ilişkin"  soruşturmayı içeren 4000 numaralı dosyada dün gözaltılara başlamıştı.
 
"Bu şişirme balon patlayacak"
 
Soruşturmaların odağındaki Başbakan Netanyahu ise iddiaları  reddederek, soruşturmaların "medya baskısıyla" başlatıldığını savundu.
 
Devlet müfettişinin Bezeq medya şirketine ilişkin "Başbakan'ın yanlış  bir karar almadığı ve aldığı kararların medya şirketine fayda sağlamadığı veya  çıkar ilişkisi bulunmadığı" yönündeki raporuna işaret eden Netanyahu,  soruşturmaya ilişkin "Bu şişirme balon da patlayacak." ifadelerini kullandı.
 
Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları artıyor
 
İsrail polisinden dün yapılan yazılı açıklamaya göre, "lehte yayın  karşılığı medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" yönünde suçlamaların  bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.
 
İsrail polisi geçen haftaki açıklamasında, Netanyahu hakkında  yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını  bildirmişti. Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve  görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek,  savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
 
Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada  hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını  savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden  sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini  kullanmıştı.
 
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından  pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile  kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan  denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
 
  
 

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