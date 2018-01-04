İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Musab Firas et Temimi'nin cenazesi toprağa verildi.
Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinden alınan Musab'ın naaşı, Ramallah'ın batısında doğduğu Deyr Nizam köyüne götürüldü. Temimi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında defnedildi.
Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyünde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Musab Firas et-Temimi kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.