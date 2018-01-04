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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi

04 Ocak 2018 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 14:34

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç büyük bir kalabalık eşiliğinde toprağa verildi.


İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını  kaybeden 17 yaşındaki Filistinli  Musab Firas et Temimi'nin cenazesi toprağa verildi.
 
Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinden alınan Musab'ın naaşı, Ramallah'ın batısında doğduğu Deyr Nizam köyüne götürüldü. Temimi'nin cenazesi  kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanında defnedildi.
 
 
Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyünde İsrail  askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli  Musab Firas et-Temimi kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
 
 

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