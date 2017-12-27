28 Aralık 2017 Perşembe
İSTANBUL 
15°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.150 0.13 EURO 4,5480 0.17
USD 3,8180 0.05 ALTIN 158,090 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail askerlerinin Cuneydi'yi darbedip omzunu kırdığı belirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba - 18:49 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 18:50

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere bugün kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu belirlendi.


Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü'nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin  7 Aralık'ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına  alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı.
 
Örgütten yapılan açıkalamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında  Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp  izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi.
 
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer  Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Filistinli Cuneydi’nin 10 bin  şekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına  karar verilmişti.
 
Kefalet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuneydi'nin ilerleyen  saatlerde serbest kalması bekleniyor.
 
Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.
 
Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan  El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına  alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
 
Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest  bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.
 
 

ETİKETLER

İsrail Cuneydi Fevzi Cuneydi omzu kırılmış İsrail askerleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.