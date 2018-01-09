İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki eylemlere müdahale

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da eylemde bulunan Filistinli gençlere müdahale etti.

