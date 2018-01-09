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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki eylemlere müdahale

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 16:13

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da eylemde bulunan Filistinli gençlere müdahale etti.


Ramallah ve El-Bire kentinin girişlerinde düzenlenen eylemlerde,  İsrail askerleri, taş atarak tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın  yanı sıra plastik mermiyle müdahalede bulundu.
 
Filistinli gençler araba lastiklerini ateşe verip yolu taşlarla  kapattı. Olaylarda yaralanan olmadı.
 
Filistinli grupları koordine eden komite, dün Ramallah ve El-Bire  kentinin girişlerine yürüyüş çağrısı yapmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak  tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak  üzere, Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne  oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek veya  plastik mermilerle müdahale ediyor.
 

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