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İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 1:19 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 1:21

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda bir Filistinli genç şehit oldu.


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün  Cenin'de yaşanan olaylarda işgalci İsrail güçleri tarafından yaralanan bir  Filistinli şehit oldu." ifadesine yer verildi. 
 
Açıklamada, İsrail askerleri tarafından başından vurulan Filistinli  gencin ağır yaralı olarak Cenin Devlet Hastanesine nakledildiği, müdahalelere  rağmen kurtarılamadığı bilgisi verildi.
 
Yerel kaynaklar, Burkin beldesine yakın Şüheda Üçgeni bölgesinde  İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlinin 19 yaşındaki Ahmed Semir  Ebu Ubeyd olduğunu belirtti.  
 
Öte yandan görgü tanıkları da aynı olayda 20 Filistinlinin  yaralandığını, 8 Filistinlinin de gözaltına alındığını ifade etti.
 
Tanıklar, buldozerler eşliğinde beldeye baskın düzenleyen İsrail  askerlerinin birçok evde arama yaptığını ve bir oda ile bir ahırı yıktığını  aktardı.
 
İsrail askerleri gün içinde de "Ahmed Cerrar" isimli bir Filistinliyi  aradıkları gerekçesiyle birçok eve baskın düzenlemişti. 
 
Ahmed Cerrar, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin  ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle aranıyor. İsrail askerleri geçen ay da  Cenin kentinde, Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini  şehit etmişti.
 
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal  altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere  müdahalesinde şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.
 

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