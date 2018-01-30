İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria 'da çıkan olaylara gerçek mermiyle müdahalesinde Filistin li bir çocuğu şehit ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda, gerçek mermi isabet eden Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'in, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görgü şahitleri AA muhabirine, Muğir beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca gencin de taşlarla karşılık verdiğini ifade etti.