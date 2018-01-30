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İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 20:25 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 20:54

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti


İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da  çıkan olaylara gerçek mermiyle müdahalesinde Filistinli bir çocuğu şehit ettiği  bildirildi.  
 
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki  Muğir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda,  gerçek mermi isabet eden Filistinli bir çocuk şehit oldu.
 
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli  Leys Heysem Ebu Naim'in, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp  Merkezi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi. 
 
Görgü şahitleri AA muhabirine, Muğir beldesinde çıkan olaylarda İsrail  askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca  gencin de taşlarla karşılık verdiğini ifade etti.
 
İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal  altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere  müdahalesinde şu ana kadar 17 Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.
 

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