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İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 0:03 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 0:03

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yahudi  yerleşimciler, İsrail askerleri eşliğinde Selfit kentine bağlı Kifl Haris  beldesine baskın düzenledi.
 
Yahudi yerleşimcilerin belde halkına yönelik saldırılarına  Filistinlilerin karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, 29 yaşındaki İbrahim  Ebu Yakub’un molotofkokteyli attığı iddiasıyla İsrail askerlerince boynundan  vurularak ağır yaralandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Ebu Yakub’un kaldırıldığı Selfit Devlet Hastanesi’nde  şehit olduğu belirtildi.
 
İsrail ordusundan olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama  yapılmadı.
 
  
 

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İsrail askerleri işgal Batı Şeria
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