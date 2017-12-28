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İsrail, Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı

İHA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 20:50

İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 123’üncü kez yıktı.


İsrail güçleri polis eşliğinde, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yaptı. İsrail güçleri Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123’üncü kez buldozerlerle yıktı.
 
El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından “tanınmayan” 35 Filistinli Bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinli bedevilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.

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