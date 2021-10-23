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İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 1:31

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.


İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet  Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan  Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi,  Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma  Hareketi’nin Filistin Şubesi’ni illegal ilan etti.
 
Haberde, bu kuruluşların İsrail hükümetince terör örgütü olarak  nitelendirilen FHKC’nin sivil toplum alanındaki uzantıları olduğu iddiasıyla  illegal ilan edildiğine vurgu yapılarak, söz konusu kararın terörle mücadele  yasası gereğince alındığı kaydedildi.
 
Söz konusu kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki  Gazze Şeridi'nde sivil toplum alanında geniş bir etkiye sahip olan önemli  kuruluşlar arasında yer alıyor.
 
 İsrail tarafından terör örgütleri listesinde yer alan FHKC, Filistin  Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alan Fetih Hareketi’nden sonra ikinci büyük  örgüt konumunda bulunuyor.
 
Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği’nin Batı Şeria’daki genel merkezi  temmuz ayında İsrail güçlerince düzenlenen baskın sonrası 6 aylığına  kapatılmıştı.
 
 Filistin yönetiminden kınama
 
Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail  işgal devletinin makamlarının, Filistin sivil toplumuna ve kurumlarına yönelik  çılgınca saldırısı, özellikle de önde gelen altı insan hakları örgütünü ve sivil  toplum örgütünü terörist ilan etme kararını kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.
 
Söz konusu kararın düşmanca olduğuna vurgu yapılan açıklamada,  “işgalin ve onun araçlarının" Filistinli sivil toplum örgütlerine ve üst düzey  insan hakları savunucusu kurumlarına karşı sistematik utanç verici bir kampanya  yürüttüğü vurgulandı.

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İsrail Filistin insan hakları
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